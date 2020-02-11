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Чёрная роза и VIP-столик в ресторане: Как прошло свидание ведущего «Дом-2» Влада Кадони и Ксюши Шаповал

Влад Кадони сходил на свидание с Ксюшей Шаповал, молодые люди только начинают поближе узнавать друг друга. Ведущий скандального телевизионного проекта «Дом-2» сразу после собрания на Лобном месте забрал ее в один из своих любимых столичных ресторанов.

Чёрная роза и VIP-столик в ресторане: Как прошло свидание ведущего «Дом-2» Влада Кадони и Ксюши Шаповал

О том, что между Владом Кадони и Ксюшей Шаповал нечто большее, чем просто общение, говорят уже не первый день. Так, во время Лобного ведущая «Дом-2» Ольга Бузова говорила о Ксюше, как о девушке Влада. Она даже не стала отрицать, что это не совсем так, а Кадони позже заявил, что Шаповал в принципе права.

После ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони пригласил Ксюшу на свидание, причем увел он ее прямо с того самого общего собрания.

Уже утром о том, как прошла встреча у Ксюши Шаповал, узнала ведущая «Дом-2» Ксения Бородина. Девушка рассказала, что Влад вел себя очень галантно и подарил ей необычную черную розу. Помимо этого, они сидели в VIP-комнате в его любимом заведении, но пока не целовались.


Пришлось Ксюше Шаповал и ответить на вопросы Бородиной. Так, выяснилось, что Шаповал увлекается психологией и эзотерикой, а также у нее нет аллергии на кошек.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:16

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