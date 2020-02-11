Автор McLaren F1 Гордон Мюррей создал одноместный квадроцикл Motiv





За основу беспилотника британский инженер взял запатентованную технологию iStream Superlight, состоящую из силового каркаса из экструдированных алюминиевых профилей, минимума соединений, композитных внешних панелей и алюминиевых деталей подвески. Квадроцикл работает за счет электродвигателя и тяговой батареи на 17,3 кВт/ч. Запас хода разработки Гордона Мюррея составляет 100 км, а разгон до этой скорости занимает 7,5 секунды. Максимум транспортное средство способно разгоняться до 65 км/ч.Особенными характеристиками нового Motiv стали климатическая система, архитектура салона, благодаря которой можно удобно устроится в квадроцикле с ноутбуком, и бесконтактное открытие дверей типа «крыло чайки». Массовое производство подобных челноков, автором которых является создатель McLaren F1, можно наладить на протяжении 2-5 лет.