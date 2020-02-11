АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в 30 раз увеличили число высокоточных ракет

Подводя итоги 8-летнего пребывания в кресле министра обороны, Сергей Шойгу заявил о главных переменах в вооружении отечественных войск. В частности, ВС России в 30 раз увеличили число высокоточных крылатых ракет.

Во время оперативно-мобилизационного сбора с руководством Вооруженных сил РФ министр обороны Сергей Шойгу рассказал о самых значимых достижениях в отечественной армии. Оказалось, что за последние восемь лет арсенал войск пополнился запасом крылатых ракет повышенной точности в объеме, который превысил результаты за прошлые годы в 30 раз. Стоит отметить, что подобный прорыв произошел именно в то время, когда Шойгу занял пост главы Минобороны.

Государственный чиновник добавил, что перевооружение идет стремительными темпами - особенно в плане высокоточных боеприпасов большой дальности в воздухе, на земле и море. Определенный рекорд также был поставлен в продолжительности полетных заданий. Если ранее результат составлял около 45 дней, то теперь он сократился до 3 часов. Кроме прочего, военнослужащие России осваивают азы работы с роботизированными комплексами, которые включают в себя и беспилотные ЛА.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Анастасия Макеева восстанавливается после…
Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в 30 раз увеличили число высокоточных…
Названы продукты, которые вредят здоровью после…
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Келли после 12 лет…
Клинцевич назвал "потоками грязи" обвинения контрразведки США в сторону…
Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A…
Станислав Садальский публично обвинил телеведущую Тину Канделаки во…
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
В России создан комплекс для скрытой проверки людей в…
Участница проекта "Дом-2" Ксения Шаповал оскорбила Дмитрия…
Ученые: Высокий уровень тестостерона увеличивает опасность рака молочной…
В Черном море провели учения вертолётов авиации ЧФ по поиску…
Памела Андерсон разорила 74-летнего супруга Джона…
Клиника Майо назвала 10 главных симптомов…
"Прихожу в себя": Анастасия Костенко поделилась впечатлениями после вторых…
Эксперты составили список из 10 фишек Amazfit…
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова представила свой новый клип, где снялась в постели со Стасом…
Установлена способность рака развиться из-за воздействия…
Во Владивостоке есть мужчина: Стали известны подробности личной жизни матери Рапунцелей Татьяны Владимировны…
Звезда «Дом-2» Виктория Романец закрыла голую грудь…
Новорожденная дочь Миллы Йовович заболела…
В Краснодаре электропоезд переехал насмерть мужчину, лежавшего на…
"Они сами провоцируют конфликты": Телеведущие назвали настоящую причину травли семьи…
Mercedes анонсировала выпуск "суперкатера" в стилистике…
Экс-участник проекта "Дом-2" Виталий Еворовский намерен забрать Анастасию Стецевят из…
Эксперты рассказали, как можно победить страх перед походом к…
Дженнифер Энистон отмечает свое…
В российской столице приступили к реализации образовательного проекта…
Просмотреть все новости