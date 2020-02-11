Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в 30 раз увеличили число высокоточных ракет





Во время оперативно-мобилизационного сбора с руководством Вооруженных сил РФ министр обороны Сергей Шойгу рассказал о самых значимых достижениях в отечественной армии. Оказалось, что за последние восемь лет арсенал войск пополнился запасом крылатых ракет повышенной точности в объеме, который превысил результаты за прошлые годы в 30 раз. Стоит отметить, что подобный прорыв произошел именно в то время, когда Шойгу занял пост главы Минобороны.Государственный чиновник добавил, что перевооружение идет стремительными темпами - особенно в плане высокоточных боеприпасов большой дальности в воздухе, на земле и море. Определенный рекорд также был поставлен в продолжительности полетных заданий. Если ранее результат составлял около 45 дней, то теперь он сократился до 3 часов. Кроме прочего, военнослужащие России осваивают азы работы с роботизированными комплексами, которые включают в себя и беспилотные ЛА.