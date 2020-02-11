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Сервис «OneTwoTrip» выяснил, какие продукты привозят туристы из путешествий

Онлайн-сервис «OneTwoTrip» по продаже авиабилетов провел социальный опрос среди своих пользователей. По результатам теста выяснилось, какие продукты питания чаще всего привозят туристы на родину из своих путешествий.
Сервис «OneTwoTrip» выяснил, какие продукты привозят туристы из путешествий

В онлайн-опросе на официальном сайте сервиса приняли участие более 1200 путешественников. Среди них почти 400 человек регулярно привозят в Россию заграничные алкогольные напитки. Около 200 туристов привыкли покупать иностранные кондитерские изделия в отпуске, в особенности шоколад и восточные сладости, и привозить их домой.

По данным теста, приблизительно одна сотня путешественников возвращается из путешествий с экзотическими фруктами. И лишь 50-70 мужчин и женщин осмеливаются взять в путь мясные и молочные продукты. Еще меньшее количество мужчин и женщин дописали в графу «другой вариант» морепродукты и сладкие напитки, а четыре процента респондентов решили не уточнять, что привозят в Россию из других стран.

Кроме того, благодаря тесту специалисты онлайн-сервиса узнали, что почти половина опрошенных пользователей предпочитают не брать запасы еды на борт самолета с целью вывоза из заграницы. Эксперты утверждают, что такой вариант оптимальный, так как с ним наименьшая вероятность быть задержанным на пункте досмотра. Также нелегально ввезенные продукты не могут гарантировать качество и безопасность после длительной транспортировки в ненадлежащих условиях.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:50

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