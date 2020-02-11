Сервис «OneTwoTrip» выяснил, какие продукты привозят туристы из путешествий





В онлайн-опросе на официальном сайте сервиса приняли участие более 1200 путешественников. Среди них почти 400 человек регулярно привозят в Россию заграничные алкогольные напитки. Около 200 туристов привыкли покупать иностранные кондитерские изделия в отпуске, в особенности шоколад и восточные сладости, и привозить их домой.По данным теста, приблизительно одна сотня путешественников возвращается из путешествий с экзотическими фруктами. И лишь 50-70 мужчин и женщин осмеливаются взять в путь мясные и молочные продукты. Еще меньшее количество мужчин и женщин дописали в графу «другой вариант» морепродукты и сладкие напитки, а четыре процента респондентов решили не уточнять, что привозят в Россию из других стран.Кроме того, благодаря тесту специалисты онлайн-сервиса узнали, что почти половина опрошенных пользователей предпочитают не брать запасы еды на борт самолета с целью вывоза из заграницы. Эксперты утверждают, что такой вариант оптимальный, так как с ним наименьшая вероятность быть задержанным на пункте досмотра. Также нелегально ввезенные продукты не могут гарантировать качество и безопасность после длительной транспортировки в ненадлежащих условиях.