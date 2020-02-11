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В Черном море провели учения вертолётов авиации ЧФ по поиску субмарин

Как передает пресс-служба ВМФ России, в акватории Черного моря недавно прошли учения при участии экипажей вертолётов авиации ЧФ. Военнослужащие занимались поиском субмарин условного противника и показали внушительные результаты.

Недавно стало известно, что вертолеты Ка-27М из числа Морской авиации и ПВО военно-морских формирований, дислоцированных в Черном море, отрабатывали комплекс мер по локализации субмарины потенциального противника. Экипажи вертолетов поднялись в небо из аэродрома в Крыму и провели учебный поиск цели в близлежащих акваториях. Представители Черноморского флота сообщают, что в качестве условного врага была выделена подлодка из собственного состава.

Основными принципами работы военнослужащих была активация опускаемой гидроакустической станции, которая выслеживала цели под водой и предоставляла их координаты. Полученные данные впоследствии перенаправили тактической группе противолодочных судов, которые занялись обезвреживанием субмарины. Учения завершились с успешными результатами благодаря слаженной работе экипажей вертолетов и обновленной модификации противолодочного Ка-27ПЛ.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:46

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