В Черном море провели учения вертолётов авиации ЧФ по поиску субмарин





Недавно стало известно, что вертолеты Ка-27М из числа Морской авиации и ПВО военно-морских формирований, дислоцированных в Черном море, отрабатывали комплекс мер по локализации субмарины потенциального противника. Экипажи вертолетов поднялись в небо из аэродрома в Крыму и провели учебный поиск цели в близлежащих акваториях. Представители Черноморского флота сообщают, что в качестве условного врага была выделена подлодка из собственного состава.Основными принципами работы военнослужащих была активация опускаемой гидроакустической станции, которая выслеживала цели под водой и предоставляла их координаты. Полученные данные впоследствии перенаправили тактической группе противолодочных судов, которые занялись обезвреживанием субмарины. Учения завершились с успешными результатами благодаря слаженной работе экипажей вертолетов и обновленной модификации противолодочного Ка-27ПЛ.