Открыты продажи 8-ядерного процессора Intel CC150





Эксперты уверены, что по своим характеристикам новый чип расположился между Core i7-8700K и Core i7-9700K. Выложить за процессор в итоге придется не менее 310 долларов. За эти деньги покупатель получает 8 ядер, а также 16 потоков частотой 3,5 ГГц, в то же время отмечается отсутствие поддержки технологии Turbo Boost. TDP комплектующего достигает 95 Вт, тогда как графическое ядро отключено. Intel CC150 совместим со всеми линейками системных плат на чипсетах серии 300 и версии BIOS, но не старше июня 2019 года.Согласно заключениям экспертов, Intel CC150 не дотягивает до Core i9-9900K, притом причиной этому послужило не только отсутствие поддержки Turbo Boost, но также и нехватка частоты.