В Toyota рассказали о будущем своих суббрендов GR и TRD Performance





Ранее стало известно о работе конструкторов над более производительными версиями серийных моделей. Что же будет ожидать понравившиеся многим покупателем по всему миру машины GR и TRD Performance, стало известно из комментария руководства Toyota. Так, фирменное тюнинг-ателье TRD существует уже на протяжение четырех десятилетий, с его конвейера регулярно сходят более производительные машины по сравнению с «серийниками».GR и Toyota Racing Development Performance традиционно создают инновационные детали вроде нагнетателей, компрессоров, элементов подвески и подобных. Одними из бестселлеров суббренда являются седаны Camry и Avalon, пикап Tacoma, а также кроссовер 4Runner.Gazoo Racing начала работу в 2017 году, к числу ее побед можно причислить полноприводной хэтчбек Yaris мощностью в 257 лошадиных сил.Как следует из предоставленной официальной информации, оба ателье продолжат выпуск редизайн-версий, причем на рынке США и некоторых других странах они останутся работать параллельно друг с другом. Стоит отметить, что, в отличие от просто улучшенных и более мощных авто TRD, GR также переосмысливает экстерьер и внутреннее оформление традиционных моделей от Toyota, производя существенно измененные модификации.