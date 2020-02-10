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В Toyota рассказали о будущем своих суббрендов GR и TRD Performance

В компании Toyota рассказали о том, какое будущее ожидает их популярные суббренды GR и TRD Performance. Согласно официальной информации, новая политика автоконцерна не разочарует поклонников названых марок.

Ранее стало известно о работе конструкторов над более производительными версиями серийных моделей. Что же будет ожидать понравившиеся многим покупателем по всему миру машины GR и TRD Performance, стало известно из комментария руководства Toyota. Так, фирменное тюнинг-ателье TRD существует уже на протяжение четырех десятилетий, с его конвейера регулярно сходят более производительные машины по сравнению с «серийниками».

GR и Toyota Racing Development Performance традиционно создают инновационные детали вроде нагнетателей, компрессоров, элементов подвески и подобных. Одними из бестселлеров суббренда являются седаны Camry и Avalon, пикап Tacoma, а также кроссовер 4Runner.

Gazoo Racing начала работу в 2017 году, к числу ее побед можно причислить полноприводной хэтчбек Yaris мощностью в 257 лошадиных сил.

Как следует из предоставленной официальной информации, оба ателье продолжат выпуск редизайн-версий, причем на рынке США и некоторых других странах они останутся работать параллельно друг с другом. Стоит отметить, что, в отличие от просто улучшенных и более мощных авто TRD, GR также переосмысливает экстерьер и внутреннее оформление традиционных моделей от Toyota, производя существенно измененные модификации.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:58

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