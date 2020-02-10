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Обновленный Renault Duster появился в продаже с турбодвигателем Arkana

Многие автолюбители ожидали появление рестайлинговой версии Renault Duster, однако новый экстерьер уступил по интересу новому мотору. Известно, что обновленный кроссовер появился в продаже с турбодвигателем Arkana.

Выставка автомобилей в индийском Нью-Дели отметилась премьерой долгожданного Renault Duster. Для многих посетителей стал неожиданным фокус представителей бренда не на переменах в дизайне кузова, а на технической составляющей. Оказалось, что линейка "паркетного" внедорожника обзавелась турбированным двигателем объёмом 1.3 литра, который ранее был доступен Renault Arkana. Кросс-купе, реализуемое в России, выдает с помощью мотора 150 л.с. в паре с вариатором. А вот новый агрегат на Duster показал лучшие результаты - 155 л.с.

Стоит отметить, что Renault Duster с новой силовой установкой также будет доступен в паре с 6-ступенчатой "механикой" либо вариатором. Версия для российского рынка существенно не поменяется, всего лишь переняв внешний вид у европейской модели. Покупка Renault Duster обойдется отечественному покупателю в 741 тысячу рублей. Кроме прочего, линейка также продается и в бензиновых вариациях мощностью 114 либо 143 л.с., а также с 109-сильным дизельным двигателем.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:17

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