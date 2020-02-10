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Американские ученые выяснили, что домашнее вечернее молоко обладает седативным эффектом

Исследователи из научного центра в США с помощью экспериментального метода выяснили, какое молоко обладает седативным эффектом. Кроме того, они обнаружили разницу в составе домашнего напитка в зависимости от времени его сбора.
Американские ученые выяснили, что домашнее вечернее молоко обладает седативным эффектом

Ученые провели эксперимент с участием грызунов в условиях лаборатории научного центра. В результате длительного наблюдения исследователи отметили, что домашнее утреннее молоко способствует приливу сил и бодрости, а вечернее обладает успокаивающим и седативным эффектом.

Такое влияние объясняется тем, что домашний напиток вечернего сбора содержит в своем составе триптофан и мелатонин. Эти полезные микрокомпоненты вырабатываются в организме животного и обогащают молоко. После того, как человек выпивает насыщенный успокоительными веществами продукт, они быстро усваиваются в желудочно-кишечном тракте и попадают в кровоток, способствуя расслаблению нервной системы.

Исследователи уверены, что стакан домашнего вечернего молока – это действенный способ избавится от бессонницы и снять повышенную тревожность. Более того, магний, фосфор, кальций, витамин Д и другие компоненты в составе молочного продукта укрепляют иммунитет и опорно-двигательную систему, особенно в пожилом возрасте.

Врачи и диетологи настоятельно рекомендуют регулярно употреблять домашнее молоко высокого качества, если отсутствует непереносимость лактозы или другие противопоказания.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:18

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