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Лазейка в Bluetooth позволяла киберпреступникам похищать данные с Android-устройств

Немецкий сервис по интернет-безопасности ERNW обнаружил лазейку в Bluetooth, которой пользовались хакеры. Ошибка в системе позволяла киберпреступникам похищать данные с Android-устройств.

Google недавно выпустил обновление для системы безопасности, чтобы устранить критическую уязвимость в приложении Bluetooth, которая позволяет получить удаленный доступ к Android-устройству без вмешательства пользователя. Баг, известный как CVE-2020-0022, распространился на гаджеты под управлением Oreo (8.0 и 8.1) и Pie (9.0). Для версий, на которые приходятся почти две трети используемых смартфонов, эта ошибка оценивается компанией как критическая.

По словам немецких специалистов из сервиса ІТ-безопасности ERNW, которые обнаружили "дыру" в безопасности, подобная лазейка может быть использована для кражи личных данных или распространения вредоносных программ. Злоумышленники также могут незаметно для юзера использовать вычислительные возможности девайса. Для этого им потребуется только MAC-адрес Bluetooth целевых устройств. Стоит отметить, что баг представляет собой гораздо меньшую угрозу для Android 10, где он не может быть использован и приводит только к краху приложения. Поэтому эксперты рекомендуют владельцам смартфонов и планшетов установить недавно вышедшее обновление.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:38

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