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Врачи назвали 5 причин для употребления черного перца зимой

Черный перец имеет пряный специфический вкус, который любит не каждый человек. Однако врачи назвали 5 причин, почему стоит обязательно употреблять острый продукт в зимний период года.
Врачи назвали 5 причин для употребления черного перца зимой

Биологически активный пиперин, который входит в состав черного перца, обладает сильным тонизирующим и бактерицидным свойством. Это фитохимическое вещество способно укреплять иммунную систему организма и активизировать лимфоциты для защиты от внешних болезнетворных бактерий. Такое свойство особенно полезно в зимний сезон, когда человек более уязвим перед ОРВИ.

Кроме того, пиперин облегчает течение простудных заболеваний и способствует быстрому и безболезненному выведению мокроты из верхних дыхательных путей. Врачи рекомендуют добавить щепотку черного молотого перца в чай и подсластить его медом. Такой рецепт ускорит процесс выздоровления и избавит от кашля.

Природный активный компонент острого продукта способствует сжиганию жировых отложений, нормализует уровень сахара в крови и избавляет от трудностей дефекации. Такое положительное влияние на организм человека объясняется тем, что пиперин ускоряет метаболические процессы, соответственно быстрее очищает кровь и выводит токсины.

Врачи настоятельно рекомендуют использовать черный перец в малом количестве для профилактики болезней зимой, если нет аллергии или других серьезных противопоказаний.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:38

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