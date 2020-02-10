Врачи назвали 5 причин для употребления черного перца зимой





Биологически активный пиперин, который входит в состав черного перца, обладает сильным тонизирующим и бактерицидным свойством. Это фитохимическое вещество способно укреплять иммунную систему организма и активизировать лимфоциты для защиты от внешних болезнетворных бактерий. Такое свойство особенно полезно в зимний сезон, когда человек более уязвим перед ОРВИ.Кроме того, пиперин облегчает течение простудных заболеваний и способствует быстрому и безболезненному выведению мокроты из верхних дыхательных путей. Врачи рекомендуют добавить щепотку черного молотого перца в чай и подсластить его медом. Такой рецепт ускорит процесс выздоровления и избавит от кашля.Природный активный компонент острого продукта способствует сжиганию жировых отложений, нормализует уровень сахара в крови и избавляет от трудностей дефекации. Такое положительное влияние на организм человека объясняется тем, что пиперин ускоряет метаболические процессы, соответственно быстрее очищает кровь и выводит токсины.Врачи настоятельно рекомендуют использовать черный перец в малом количестве для профилактики болезней зимой, если нет аллергии или других серьезных противопоказаний.