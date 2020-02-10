Киану Ривз пришел на церемонию вручения премии “Оскар” с 76-летней матерью
На церемонии вручения премии “Оскар” Киану Ривз появился вместе с 76-летней матерью Патрисией Тейлор. При этом многие ожидали увидеть актера в сопровождении его невесты Александры Грант.
На церемонию вручения “Оскара” Патрисия Тейлор прибыла в элегантном брючном костюме белого цвета классического кроя. Киану Ривз находился рядом с матерью, а поклонники заметили свойственный ему загадочный вид. На мероприятии актер появился в черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой. Поклонники ожидали, что он появится вместе со своей возлюбленной Александрой Грант, которую представил общественности не так давно.
Как известно, второй год подряд на “Оскаре” нет ведущих, а знаменитости поздравляют своих коллег самостоятельно.
На церемонию вручения “Оскара” Патрисия Тейлор прибыла в элегантном брючном костюме белого цвета классического кроя. Киану Ривз находился рядом с матерью, а поклонники заметили свойственный ему загадочный вид. На мероприятии актер появился в черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой. Поклонники ожидали, что он появится вместе со своей возлюбленной Александрой Грант, которую представил общественности не так давно.
Как известно, второй год подряд на “Оскаре” нет ведущих, а знаменитости поздравляют своих коллег самостоятельно.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:50