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Киану Ривз пришел на церемонию вручения премии “Оскар” с 76-летней матерью

На церемонии вручения премии “Оскар” Киану Ривз появился вместе с 76-летней матерью Патрисией Тейлор. При этом многие ожидали увидеть актера в сопровождении его невесты Александры Грант.

На церемонию вручения “Оскара” Патрисия Тейлор прибыла в элегантном брючном костюме белого цвета классического кроя. Киану Ривз находился рядом с матерью, а поклонники заметили свойственный ему загадочный вид. На мероприятии актер появился в черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой. Поклонники ожидали, что он появится вместе со своей возлюбленной Александрой Грант, которую представил общественности не так давно.

Как известно, второй год подряд на “Оскаре” нет ведущих, а знаменитости поздравляют своих коллег самостоятельно.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:50

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