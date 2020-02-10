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В России введут новый стандарт передачи данных Wi-Fi 6

В скором времени у будущих сетей 5G может появится конкурент в виде Wi-Fi 6. Минкомсвязь России уже готовит сертификацию устройств с новым стандартом передачи данных.

Представители Минкомсвязи сообщают, что сейчас готовится сертификация планшетов, смартфонов и компьютеров с поддержкой Wi-Fi 6, которые включают в себя продукцию от Apple, Samsung и Huawei. На данный момент подобную технологию получили iPhone и Samsung Galaxy вместе с несколькими ноутбуками Asus. Все же воспользоваться новым стандартом передачи данных у россиян пока не получится, ведь вендоры ограничивают его для РФ. Более того, многие фирмы возлагают большие надежды на внедрение сетей 5G.

Основными преимуществами Wi-Fi 6 можно назвать скоростную пропускную способность сети и возможность подключения большего числа пользователей, чего не наблюдается в текущем поколении. Преимущества будущего стандарта наблюдаются и перед 5G, который на данный момент не появился в России. Во первых, рабочие процессоры имеют значительно меньшую стоимость, как и развертывание сети. Во-вторых, для компаний не требуется разрешение на использование частот. Все же некоторые операторы связи считают Wi-Fi 6 менее безопасным для сохранности данных своих клиентов.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:38

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