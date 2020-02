Названы самые опасные песни для прослушивания во время управления авто

Новое исследование велось около года, в результате чего были определены песни, которые могут привести к опасной ситуации на дороге. В рамках исследования водители включали 96 треков разных жанров, охватывающих широкий диапазон инструментальности, темпа, тембра певцов и других факторов. Эксперимент проводился с использование виртуальной реальности. В результате выяснилось, что ритмический рисунок свыше 120 ударов в минуту отрицательно влияет на стиль вождения. Автомобилисты могут превышать скорость и использовать более опасные маневры при вождении. Песни с рисунком не более 70 ударов в минуту являются наиболее оптимальными для вождения.Опасными для водителей стали композиции “American Idiot” группы Green Day, “Party in the USA” исполнительницы Майли Сайрус, “Mr Brightside” – The Killers, а также “Don’t Let Me Down” – The Chainsmokers и “Born to run” Брюса Спрингстина.