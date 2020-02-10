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Названы самые опасные песни для прослушивания во время управления авто

Эксперты назвали наиболее опасные песни для прослушивания во время вождения авто. Специальное исследование провели сотрудники Южно-китайского технологического университета.

Новое исследование велось около года, в результате чего были определены песни, которые могут привести к опасной ситуации на дороге. В рамках исследования водители включали 96 треков разных жанров, охватывающих широкий диапазон инструментальности, темпа, тембра певцов и других факторов. Эксперимент проводился с использование виртуальной реальности. В результате выяснилось, что ритмический рисунок свыше 120 ударов в минуту отрицательно влияет на стиль вождения. Автомобилисты могут превышать скорость и использовать более опасные маневры при вождении. Песни с рисунком не более 70 ударов в минуту являются наиболее оптимальными для вождения.

Опасными для водителей стали композиции “American Idiot” группы Green Day, “Party in the USA” исполнительницы Майли Сайрус, “Mr Brightside” – The Killers, а также “Don’t Let Me Down” – The Chainsmokers и “Born to run” Брюса Спрингстина.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24

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