Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Захарьяш роется в моих переписках!»
Участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Сергей Захарьяш лишил свою девушку Алесю Семеренко смартфона. Девушка рассказала, что ее молодой человек совсем перестал ей доверять.
Влюбленные Алеся Семеренко и Сергей Захарьяш находятся чуть-ли не на грани разрыва. Молодой человек уже не в силах терпеть тот холод, которым веет от Алеси Семеренко, а весь коллектив телестройки и вовсе заверяет, что она ведет себя не искренне. Финальной точкой стал тот факт, что Алеся Семеренко флиртовала со своим коллегой по проекту «Дом-2» Владом Ивановым. В итоге доверие Сергея Захарьяша было окончательно подорвано.
Алеся Семеренко отметила, что ей не нравится, как Сергей Захарьяш пытается с ней поступить. Кроме того, она подчеркнула тот факт, что у нее нет бешеной влюбленности, которая могла бы быть если бы не поведения Сергея. Девушка говорит, что он пытается ее в чем-то подловить и потом обвинить.
Звезда шоу «Дом-2» Алеся Семеренко говорит, что ей правда очень страшно, потому что парень взял у нее телефон и роется в переписках пытаясь найти хоть какой-то компромат.
Влюбленные Алеся Семеренко и Сергей Захарьяш находятся чуть-ли не на грани разрыва. Молодой человек уже не в силах терпеть тот холод, которым веет от Алеси Семеренко, а весь коллектив телестройки и вовсе заверяет, что она ведет себя не искренне. Финальной точкой стал тот факт, что Алеся Семеренко флиртовала со своим коллегой по проекту «Дом-2» Владом Ивановым. В итоге доверие Сергея Захарьяша было окончательно подорвано.
Алеся Семеренко отметила, что ей не нравится, как Сергей Захарьяш пытается с ней поступить. Кроме того, она подчеркнула тот факт, что у нее нет бешеной влюбленности, которая могла бы быть если бы не поведения Сергея. Девушка говорит, что он пытается ее в чем-то подловить и потом обвинить.
Звезда шоу «Дом-2» Алеся Семеренко говорит, что ей правда очень страшно, потому что парень взял у нее телефон и роется в переписках пытаясь найти хоть какой-то компромат.