Возлюбленный Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа лайкает снимки Анастасии Костенко
Как известно, недавно экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова и ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа решили возобновить отношения и найти общий язык. Тем не менее, прежде мужчина оставлял комментарии и другим участникам реалити-шоу, а теперь, как оказалось, ставит лайки и на снимках Анастасии Костенко.
После того, как Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа рассказали о разрыве, за жизнью бизнесмена стали пристально наблюдать поклонники экс-участницы проекта "Дом-2". Так многие заметили, что мужчина оставлял одобрительные лайки и комментарии Виктории Романец. Бизнесмен поспешил объяснить ситуацию, однако критики со стороны фолловеров ему избежать не удалось.
Теперь же Маджид Гигагиа оставил лайк под постом, посвященным рождению второй дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Как известно, девочка появилась на свет несколько дней назад, а отец новорожденной пока находится вместе со своей командой. Поклонники, увидев действия бизнесмена, решили, что, возможно, мужчине просто не безразличны участники и жизнь проекта "Дом-2", а потому он следит за последними событиями.
После того, как Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа рассказали о разрыве, за жизнью бизнесмена стали пристально наблюдать поклонники экс-участницы проекта "Дом-2". Так многие заметили, что мужчина оставлял одобрительные лайки и комментарии Виктории Романец. Бизнесмен поспешил объяснить ситуацию, однако критики со стороны фолловеров ему избежать не удалось.
Теперь же Маджид Гигагиа оставил лайк под постом, посвященным рождению второй дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Как известно, девочка появилась на свет несколько дней назад, а отец новорожденной пока находится вместе со своей командой. Поклонники, увидев действия бизнесмена, решили, что, возможно, мужчине просто не безразличны участники и жизнь проекта "Дом-2", а потому он следит за последними событиями.