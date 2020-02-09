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Возлюбленный Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа лайкает снимки Анастасии Костенко

Как известно, недавно экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова и ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа решили возобновить отношения и найти общий язык. Тем не менее, прежде мужчина оставлял комментарии и другим участникам реалити-шоу, а теперь, как оказалось, ставит лайки и на снимках Анастасии Костенко.
Возлюбленный Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа лайкает снимки Анастасии Костенко

После того, как Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа рассказали о разрыве, за жизнью бизнесмена стали пристально наблюдать поклонники экс-участницы проекта "Дом-2". Так многие заметили, что мужчина оставлял одобрительные лайки и комментарии Виктории Романец. Бизнесмен поспешил объяснить ситуацию, однако критики со стороны фолловеров ему избежать не удалось.

Теперь же Маджид Гигагиа оставил лайк под постом, посвященным рождению второй дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Как известно, девочка появилась на свет несколько дней назад, а отец новорожденной пока находится вместе со своей командой. Поклонники, увидев действия бизнесмена, решили, что, возможно, мужчине просто не безразличны участники и жизнь проекта "Дом-2", а потому он следит за последними событиями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:58

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