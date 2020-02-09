В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умер композитор Сергей Слонимский





Информация о смерти композитора распространилась через комитет по культуре Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте". В трагическом сообщении речь шла о жизненных достижениях знаменитости, вместе с этим Сергея Слонимского признают выдающимся отечественным музыкантом. Знакомые и близкие описывали его как доброго и позитивного человека, который готов был полностью отдать себя искусству и работе.Напомним, что Слонимский родился и рос в Санкт-Петербурге, где и решил продолжить свою деятельность. На протяжении своей жизни композитором были написаны 34 симфонии, 8 опер и 3 балета. Он с удовольствием занимался сочинением песен к кинофильмам и театральным спектаклям.