Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Дмитрий Тарасов прервал свои сборы, которые у него проходят с футбольным клубом «Рубин» и прилетел на выписку своей жены. Мужчина сразу после того, как забрал свою семью из клиники, тут же начал размещать в Сети новые снимки. Так, на одном фото счастливый отец держит свою новорожденную дочь на руках, а на другом вся семья склонилась над малышкой.Стоит отметить, что пока пара не озвучивает, как именно будут звать их вторую дочь. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что имя обязательно будет оригинальным, ведь Анастасия любит все необычное. Однако Костенко заверила, что на этот раз называть малышку будет ее супруг.Сейчас поклонники семьи Тарасовых выражают надежду, что после рождения малышки и сборов с казанским «Рубином» у Дмитрия жизнь наладится. Тем более, что в соцсетях уже появились слухи о том, что руководители футбольного клуба уже предложили ему контракт.