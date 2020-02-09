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ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon 865

ZTE Axon 10s Pro стал первым Android-смартфоном на рынке, который получил мощный чипсет Snapdragon 865. Тем самым новинка опередила Samsung Galaxy S20 вопреки ожиданиям экспертов.

Китайская компания ZTE анонсировала первый в отрасли бренд на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 865, который получат большинство смартфонов с Android в этом году. Как и ожидалось, Axon 10s Pro - это гаджет с поддержкой 5G, продвинутой камерой и мощной конфигурацией. При этом внешний вид новинки остался почти таким же как у предшественника - Axon 10 Pro 5G. Устройство поставляется с идентичным 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080, соотношением сторон 19,5: 9 и изогнутыми краями.

Говоря о сходстве между ведущими смартфонами ZTE 2019 и 2020 годов, следует отметить, что ключевыми отличиями между ними являются процессор, оперативная память, объем хранения данных, а также программное обеспечение. Платформа Qualcomm Snapdragon 865 SoC идет в паре с с 6 Гб или 12 Гб ОЗУ, которые дополняются 128 Гб или 256 Гб флэш-памяти UFS 3.0 NAND. В стремлении улучшить производительность и без того мощных подсистем, продукт оснастили ускорителями обработки данных RAM-Booster и FS-Booster. Стоит отметить, что хотя дату выхода пока не озвучили, уже известно о стоимости будущего флагмана - 460 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:54

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