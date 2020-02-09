ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon 865





Китайская компания ZTE анонсировала первый в отрасли бренд на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 865, который получат большинство смартфонов с Android в этом году. Как и ожидалось, Axon 10s Pro - это гаджет с поддержкой 5G, продвинутой камерой и мощной конфигурацией. При этом внешний вид новинки остался почти таким же как у предшественника - Axon 10 Pro 5G. Устройство поставляется с идентичным 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080, соотношением сторон 19,5: 9 и изогнутыми краями.Говоря о сходстве между ведущими смартфонами ZTE 2019 и 2020 годов, следует отметить, что ключевыми отличиями между ними являются процессор, оперативная память, объем хранения данных, а также программное обеспечение. Платформа Qualcomm Snapdragon 865 SoC идет в паре с с 6 Гб или 12 Гб ОЗУ, которые дополняются 128 Гб или 256 Гб флэш-памяти UFS 3.0 NAND. В стремлении улучшить производительность и без того мощных подсистем, продукт оснастили ускорителями обработки данных RAM-Booster и FS-Booster. Стоит отметить, что хотя дату выхода пока не озвучили, уже известно о стоимости будущего флагмана - 460 долларов США.