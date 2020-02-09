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Маша Распутина поддержала Любовь Успенскую в конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной: «Мозги сошли с рельс»

После недавнего выхода программы с интервью Татьяны Плаксиной многие стали ее критиковать. Маша Распутина в студии «Привет, Андрей!» решила поддержать Любовь Успенскую в конфликте с дочерью, назвав молодую особу «невменяемой».
Маша Распутина поддержала Любовь Успенскую в конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной: «Мозги сошли с рельс»

Отечественная эстрадная артистка не осталась в стороне и не может понять, почему наследница ее коллеги по творческому цеху осуждает мать, которая все для нее делала. Как сказала Маша Распутина, кто-то мог специально настроить девушку против родительницы, применив соответствующие препараты. Знаменитость выразила соболезнования Любови Успенской по поводу конфликта с родственницей. По словам певицы, нужно пройти этот этап.

Скандал в жизни королевы русского шансона произошел после показа на «НТВ» передачи с участием Татьяны Плаксиной. Она рассказала о сложных отношениях с матерью и заявила, что та ее душила и оскорбляла. Вскоре Успенская подала в суд на редакторов данного эпизода, поскольку не давала разрешения на съёмку. Сама Распутина примерно 12 лет не могла найти общий язык с наследницей Лидией, с которой не общалась из-за ее отца. Тем не менее 4 года назад близкие люди помирились и простили друг друга.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:22

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