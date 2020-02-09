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Итальянцы остаются здоровыми на 10 лет дольше благодаря своему образу жизни

Италия занимает второе место в рейтинге самых здоровых стран мира. Согласно утверждениям журналиста Гвидо Сантевекки, образ жизни итальянцев позволяет им оставаться здоровыми на 10 лет дольше по сравнению с жителями других стран Европы.

Итальянцы предпочитают обедать в домашней обстановке, а в рационе питания отдают предпочтение макаронным изделиям, которые готовятся al dente. После обеда они устраивают себе сиесту - кратковременный отдых. После возвращения на рабочее место не стоит сразу приступать к работе. Лучше провести это время в компании коллег за чашкой кофе. Гвидо Сантевекки советует отдавать предпочтение средиземноморской диете, в состав которой входит рыба, свежие фрукты и овощи, орехи, семена и оливковое масло. Употребляя такие продукты можно продлить жизнь и понизить риск развития сердечных болезней и рака. Итальянцы очень любят пить по утрам кофе, из всех напитков они предпочитают эспрессо.
Не стоит злоупотреблять курением, а лучше и вовсе бросить, – считает Гвидо Сантевекки.

Итальянцы курят много, однако власти решили с этим бороться и запретили делать это в общественных местах. Во время обеда жители страны любят выпивать один бокал красного вина, так как согласно исследованиям, небольшое количество напитка уменьшает риск развития сердечного приступа и нормализует уровень холестерина. Следует отдавать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Стоит отметить, что жители Италии не занимаются спортом. Однако 28% всех перемещений они совершаю пешком.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:02

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