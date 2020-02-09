Звезда «Дом-2» Алиана Устиненко представит свою песню на встрече клуба миллионеров Европы и России
Совсем недавно звезда «Дом-2» Алиана Устиненко сообщила о том, что отошла от дел, которые были связаны с бизнесом. Более того часть из них она передала своему экс-супругу Александру Гобозову. Теперь девушка готовится покорять поприще вокальное и намерена исполнить свою песню на встрече миллионеров Европы и России.
Появилась информация, что теперь Алиана Устиненко хочет продвинуть себя как модель. Также девушка занялась сценической деятельностью и собирается выступить на собрании клуба миллионеров из Европы и России. Известно, что данная встреча должна пройти в Люксембурге.
Ко всему Алиана Устиненко заверила, что совсем скоро все ее поклонники смогут увидеть ее совсем другой, так как она намерена преобразиться. Все кто узнал, что экс-участница «Дом-2» будет выступать перед достаточно состоятельными людьми дали ей совет использовать такие встречи с пользой для себя. Также фанаты желают Алиане Устиненко побыстрее встретить обеспеченного мужчину и устроить свое женское счастье.
Появилась информация, что теперь Алиана Устиненко хочет продвинуть себя как модель. Также девушка занялась сценической деятельностью и собирается выступить на собрании клуба миллионеров из Европы и России. Известно, что данная встреча должна пройти в Люксембурге.
Ко всему Алиана Устиненко заверила, что совсем скоро все ее поклонники смогут увидеть ее совсем другой, так как она намерена преобразиться. Все кто узнал, что экс-участница «Дом-2» будет выступать перед достаточно состоятельными людьми дали ей совет использовать такие встречи с пользой для себя. Также фанаты желают Алиане Устиненко побыстрее встретить обеспеченного мужчину и устроить свое женское счастье.