Коронавирус и ВИЧ можно диагностировать с помощью миниатюрного устройства для смартфона





Размер миниатюрного устройства с банковскую карту, а состоит оно из считывающего элемента и одноразового чипа. По словам ученого Чона Ана, они хотели сделать мини-лабораторию, которой можно воспользоваться без определенных знаний. Точность результатов нового аппарата можно сопоставить с техникой, которая применяется в медлабораториях.Для проведения диагностики пациенту необходимо поместить чип в рот на пару секунд, после чего вставить его в считыватель для анализа состава слюны. С помощью специального приложения смартфон отправит результат диагностики лечащему врачу. Ученые считают, что их изобретение поможет быстро выявить заболевание и своевременно начать процесс лечения.Кроме инфекционных болезней мини-лаборатория может выявить депрессивное состояние, проанализировав уровень гормонов. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы использовать миниатюрный аппарат для выявления психических расстройств.