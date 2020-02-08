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Коронавирус и ВИЧ можно диагностировать с помощью миниатюрного устройства для смартфона

Американским ученым, которые работают в Университете Цинциннати, удалось разработать миниатюрное устройство для смартфона, диагностирующее коронавирус, ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Чтобы пользоваться мини-лабораторией, достаточно иметь гаджет и скачать специальное приложение.
Коронавирус и ВИЧ можно диагностировать с помощью миниатюрного устройства для смартфона

Размер миниатюрного устройства с банковскую карту, а состоит оно из считывающего элемента и одноразового чипа. По словам ученого Чона Ана, они хотели сделать мини-лабораторию, которой можно воспользоваться без определенных знаний. Точность результатов нового аппарата можно сопоставить с техникой, которая применяется в медлабораториях.

Для проведения диагностики пациенту необходимо поместить чип в рот на пару секунд, после чего вставить его в считыватель для анализа состава слюны. С помощью специального приложения смартфон отправит результат диагностики лечащему врачу. Ученые считают, что их изобретение поможет быстро выявить заболевание и своевременно начать процесс лечения.

Кроме инфекционных болезней мини-лаборатория может выявить депрессивное состояние, проанализировав уровень гормонов. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы использовать миниатюрный аппарат для выявления психических расстройств.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:30

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