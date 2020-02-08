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«Держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь»: Модель Фокси Менагери рассказала о неудобствах после увеличения груди

Американка Фокси Менагери увеличила грудь до невероятного размера ZZ и намерена продолжать пластические операции. Недавно модель дала интервью американскому изданию Daily Mail, в котором рассказала о неудобствах, связанных с этой частью тела.
«Держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь»: Модель Фокси Менагери рассказала о неудобствах после увеличения груди

Фокси Менагери поделилась, что ей трудно самостоятельно готовить еду за кухонной поверхностью и даже снять обувь. Она пожаловалась, что для безопасного спуска по лестнице в собственном доме приходится «держаться за перила, чтобы сохранить свою жизнь».

Как известно, модель впервые решилась на пластическую операцию сразу после развода с бывшим супругом. Подписчики Фокси Менагери предполагают, что именно таким образом она переживает сильный эмоциональный стресс, пытаясь себя изменить. Однако сама 42-летняя американка утверждает, что решение увеличить грудь никак не связано с ее разводом или собственной самооценкой. Единственное, что она может однозначно сказать, то, что она стремится быть похожей на героиню кинокартины «Кто подставил Кролика Роджера?» и еще не раз сделает операцию.

На данный момент у Фокси Менагери стоят импланты на 6640 кубических сантиметров, которые по словам блогера, скоро заменятся на 7 тысяч.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:00

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