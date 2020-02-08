Глисты являются виновниками образования кисты в печени человека





Как известно, каждому человеку необходимо регулярно проходить профилактическое лечение из-за паразитов в ЖКТ. Такая терапия должна проходить под наблюдением терапевта или паразитолога-инфекциониста, который назначит необходимый препарат и его дозировку. Оптимальная частота без острого заражения глистными инвазиями – раз в полгода.Сапего объяснил, что кроме обычным симптомов, среди которых, тошнота, снижение веса, тяга к сладкому, спазмы в брюшной полости и явные яйца глистов в кале, есть скрытые - киста в печени. Такое образование повышает риск кровотечения, абсцесса и непроходимости желчевыводящих протоков.В запущенных случаях, когда киста не была обнаружена вовремя, может потребоваться экстренное хирургическое вмешательство. Это объясняется тем, что доброкачественная опухоль наполнена гнилостными бактериями и личинками глистных инвазий. В случае разрыва все содержимое кисты попадет в брюшную полость. Кроме смертельно опасного перитонита пациенту угрожает острая аллергическая реакция, сопровождающаяся отеком легких и остановкой дыхания. Чтобы избежать всех возможных последствий глистов врач настоятельно рекомендует не пренебрегать профилактическим лечением.