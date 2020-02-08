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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отметила годовщину отношений с блогером Давидом Манукяном

Влюбленные друг в друга ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян отметили круглую дату с момента начала отношений. Однако сколько длится их роман - они в итоге, так и не рассказали.


Звездная пара - ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отметили одну из первых своих годовщин. Пара заявила, что 7 февраля считает своей датой, но не рассказала, когда они начали встречаться.

В честь такого события Манукян встречал Бузову после гастролей в аэропорту с огромным букетом цветов, а после позвал любимую в ресторан.
Перед встречей с Давидом Ольга рассказывала в личном Instagram, что очень сильно переживает перед свиданием и дала совет девушкам как можно чаще удивлять своих любимых.

Стоит отметить, что праздничный образ Ольги оценил и Давид. Так, звезда надела платье черного цвета, которое сверкало, потому что было все в блестках. Его длина была ровно по колено.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отметила годовщину отношений с блогером Давидом Манукяном

Фолловеры звезды поспешили предположить, что пара отметила полгода с момента начала своих отношений, так как информация об их романе появилась в Сети осенью в прошлом году. Напомним, что ранее телеведущая Ольга Бузова совместно с Давидом Манукяном провела совместный отпуск.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:28

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