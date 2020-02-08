Названы лучшие способы устранения мелких вмятин на кузове авто
Небольшие вмятины могут появиться на кузове автомобиля из-за града или мелкой аварии, различных несчастных случаев и просто внешнего физического воздействия. Все это, несомненно, портит внешний вид машины, а потому требует устранения. Эксперты назвали наиболее эффективные, простые и доступные способы, чтобы избавиться от подобных повреждений.
Вмятины диаметром не более 5-7 миллиметров, по словам специалистов, лучше всего выровнять с помощью магнита. С этой целью можно воспользоваться мощным поисковым аналогом. Процесс выглядит довольно просто: следует обернуть магнит плотной тканью и смещать его от края в направлении центральной области вмятины, немного потягивая на себя. Довольно эффективными при устранении небольших вмятин могут оказаться вакуумные присоски. Главное помнить, что их размер должен быть немного меньше диаметра самой вмятины. Полезен в этом деле строительный фен и даже простые бытовые варианты. Важно лишь не прислонять их слишком плотно к металлу и держать на расстоянии около 15-20 сантиметров. Через несколько минут после нагрева деформированная область кузова вполне может принять исходное состояние.
Поможет в избавлении от вмятины и термоклей. В данном случае следует очистить и обезжирить поверхность, нанести термоклей с помощью специального пистолета на специальный полимерный адаптер (грибок) и приклеить его к центру вмятины. После того, как он застынет, остается лишь потянуть грибок с помощью минилифтера и вытянуть вмятину.
Вмятины диаметром не более 5-7 миллиметров, по словам специалистов, лучше всего выровнять с помощью магнита. С этой целью можно воспользоваться мощным поисковым аналогом. Процесс выглядит довольно просто: следует обернуть магнит плотной тканью и смещать его от края в направлении центральной области вмятины, немного потягивая на себя. Довольно эффективными при устранении небольших вмятин могут оказаться вакуумные присоски. Главное помнить, что их размер должен быть немного меньше диаметра самой вмятины. Полезен в этом деле строительный фен и даже простые бытовые варианты. Важно лишь не прислонять их слишком плотно к металлу и держать на расстоянии около 15-20 сантиметров. Через несколько минут после нагрева деформированная область кузова вполне может принять исходное состояние.
Поможет в избавлении от вмятины и термоклей. В данном случае следует очистить и обезжирить поверхность, нанести термоклей с помощью специального пистолета на специальный полимерный адаптер (грибок) и приклеить его к центру вмятины. После того, как он застынет, остается лишь потянуть грибок с помощью минилифтера и вытянуть вмятину.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:46