«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с мужем





Известная российская певица Пелагея сделала новое заявление, прокомментировав свой развод. Артистка подчеркнула, что они с Иваном Телегиным расстаются по взаимному согласию, делить деньги и имущество не планируют, остаются друзьями и будут жить ради общей дочери. Вместе с тем исполнительница пожаловалась на травлю, которую в ее адрес устроили «по заказу заинтересованных людей». По словам Пелагеи, лично она в деньгах супруга не заинтересована, однако есть заинтересованные люди, которые хотели бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы заработать на ней. Впрочем, согласные с артисткой далеко не все знаменитости.Вступиться за артистку пришлось даже певцу Диме Билану. Он оставил в ее адрес комментарий, в котором назвал коллегу по сцене «умницей» и похвалил ее за характер. Билан уверен, что и из этой непростой ситуации Пелагея рано или поздно обязательно найдет выход., - написал артист.