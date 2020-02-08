«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с мужем
Ситуация вокруг развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина рискует превратиться в скандальную. При этом, в адрес артистки, как утверждает она сама, началось серьезное давление. Дошло до того, что встать на защиту коллеги решил Дима Билан.
Известная российская певица Пелагея сделала новое заявление, прокомментировав свой развод. Артистка подчеркнула, что они с Иваном Телегиным расстаются по взаимному согласию, делить деньги и имущество не планируют, остаются друзьями и будут жить ради общей дочери. Вместе с тем исполнительница пожаловалась на травлю, которую в ее адрес устроили «по заказу заинтересованных людей». По словам Пелагеи, лично она в деньгах супруга не заинтересована, однако есть заинтересованные люди, которые хотели бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы заработать на ней. Впрочем, согласные с артисткой далеко не все знаменитости.
Вступиться за артистку пришлось даже певцу Диме Билану. Он оставил в ее адрес комментарий, в котором назвал коллегу по сцене «умницей» и похвалил ее за характер. Билан уверен, что и из этой непростой ситуации Пелагея рано или поздно обязательно найдет выход. «Мир немного сошел с рельс, но это пройдет, как и все проходит. Ты умница и никому не погасить в тебе искры», - написал артист.
Известная российская певица Пелагея сделала новое заявление, прокомментировав свой развод. Артистка подчеркнула, что они с Иваном Телегиным расстаются по взаимному согласию, делить деньги и имущество не планируют, остаются друзьями и будут жить ради общей дочери. Вместе с тем исполнительница пожаловалась на травлю, которую в ее адрес устроили «по заказу заинтересованных людей». По словам Пелагеи, лично она в деньгах супруга не заинтересована, однако есть заинтересованные люди, которые хотели бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы заработать на ней. Впрочем, согласные с артисткой далеко не все знаменитости.
Вступиться за артистку пришлось даже певцу Диме Билану. Он оставил в ее адрес комментарий, в котором назвал коллегу по сцене «умницей» и похвалил ее за характер. Билан уверен, что и из этой непростой ситуации Пелагея рано или поздно обязательно найдет выход. «Мир немного сошел с рельс, но это пройдет, как и все проходит. Ты умница и никому не погасить в тебе искры», - написал артист.