Вице-премьер Юрий Борисов назвал верным решение модернизировать Ту-160





«Это уникальный по своим качествам и характеристикам аппарат. Поэтому его модернизация была правильным решением оборонного ведомства и верховного главнокомандующего. Продлить этому самолету жизнь – верный шаг», - приводит словам зампреда российского правительства агентство «ТАСС». Борисов также объяснил, что модернизированная версия самолета существенно отличается от советского образца. «Это принципиально новая машина с другими двигателями, другой авионикой, передовым радиоэлектронным и другим бортовым оборудованием. У нее на 10% лучше характеристики и ресурс», - подчеркнул вице-премьер.Ранее пресс-служба КБ «Туполева» сообщила, что первый тестовый полет Ту-160 после проведенной глубокой модернизации состоялся 2 февраля на базе КАЗ Горбунова и продолжался более получаса. Во время испытаний самолет поднимался на высоту не более полутора километров.