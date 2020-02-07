Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно сняла трусики в такси в баттле с Саймоном Марданшиным
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно пошла по стопам коллег и тоже приняла участие в баттле в соцсети Instagram. Блондинка сняла трусики прямо в такси, выполняя задание, полученное от Саймона Марданшина.
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно решила принять участие в баттле с коллегами и поднять свою популярность в соцсети Instagram. Соревновалась блондинка с бывшим проектантом Саймоном Марданшиным, а заданием было обнажиться прямо в такси. Скрипачка вызвала машину, а затем уже в дороге стала снимать все происходящее на камеру.
Сначала Мария Кохно сделала вид, что ей очень жарко, а затем на глазах изумленного таксиста сняла с себя трусики. В итоге реакция мужчины оказалась весьма негативной, он резко остановил автомобиль и попросил пассажирку покинуть салон. Тем не менее, поклонники в соцсети Instagram поддержали блондинку и отметили, что она очень смелая, раз решилась на такой шаг.
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно решила принять участие в баттле с коллегами и поднять свою популярность в соцсети Instagram. Соревновалась блондинка с бывшим проектантом Саймоном Марданшиным, а заданием было обнажиться прямо в такси. Скрипачка вызвала машину, а затем уже в дороге стала снимать все происходящее на камеру.
Сначала Мария Кохно сделала вид, что ей очень жарко, а затем на глазах изумленного таксиста сняла с себя трусики. В итоге реакция мужчины оказалась весьма негативной, он резко остановил автомобиль и попросил пассажирку покинуть салон. Тем не менее, поклонники в соцсети Instagram поддержали блондинку и отметили, что она очень смелая, раз решилась на такой шаг.