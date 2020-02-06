Ученые сообщили, что дети практически не болеют коронавирусом





Ученые изучили информацию о 2019-nCoV и выяснили, что чаще всего им заболевают мужчины. Средний возраст пациентов составил около 60 лет. По результатам исследования оказалось, что у 95 % зараженных людей симптомы коронавируса проявились в течение 12 дней.За все время эпидемии было обнаружено всего 4 ребенка с симптомами болезни. У них в семье болели родные и, скорее всего, именно они передали детям вирус. Ученый Ричард Мартинелло сообщил, что 2019-nCoV сначала влияет на взрослых. Причину такого воздействия на людей медики ещё не выяснили.Специалисты заявили, что низкий уровень заражения у детей – это хорошая новость, ведь их тяжело держать в карантинных зонах и изолировать от родных и близких. По результатам исследований, коронавирус менее опасен для ребенка, чем грипп и его осложнения.