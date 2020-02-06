Алексей Воробьёв о своем щенке: "Единственное место, которое Моцарт ещё не пометил своим "талантом" - это машина"

Около двух недель назад Алексей Воробьёв подарил себе на день рождения вельш-корги, с тех пор он практически ежедневно публикует фото со своим любимцем. Несколько лет назад у певца была собака той же породы, но она скончалась от болезни. Сегодня исполнитель показал новую фотографию со щенком по кличке Моцарт. На снимке Алексей Воробьёв одет в белоснежную футболку и держит на руках домашнего питомца. В комментарии к публикации знаменитость написал: "Единственное место которое Моцарт ещё не пометил своим "талантом" - это машина. Надеюсь эта традиция не прервётся".Преданные поклонники решили поддержать Алексея Воробьёва. Они написали, что скоро Моцарт начнет проситься на улицу и перестанет портить вещи и мебель знаменитости. Публикация певца в Instagram уже набрала более 30 000 отметок "Мне нравится".