Россия откроет в Индии производство гусениц для танков Т-72М1





О подписании контракта на создание в Индии нового производства сообщает пресс-центр концерна «УВЗ» (входит в структуры «Ростеха»). «Концерн Уралвагонзавод при сотрудничестве российской ФСВТС и Минобороны Индии сумел выйти на взаимовыгодное решение, что обеспечит возможность открытия на территории Индии СП, которое займется производством гусениц для отечественных танков», - отмечается в сообщении.Кроме того, сообщается, что руководство концерна планирует также организовать в стране выпуск двигателей, радиаторов различных систем охлаждения, деталей топливных систем и прочих компонентов танков обеих указанных серий. Вместе с механическими узлами здесь же планируют наладить выпуск отдельных элементов бортового электрооборудования для боевых машин.