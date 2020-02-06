Россия откроет в Индии производство гусениц для танков Т-72М1
Россия планирует создать в Индии производственные мощности, которые займутся выпуском гусениц и некоторых иных комплектующих для отечественных танков Т-90С и Т-72М1. Соответствующий договор был подписан в рамках выставки оружия Defexpo India-2020.
О подписании контракта на создание в Индии нового производства сообщает пресс-центр концерна «УВЗ» (входит в структуры «Ростеха»). «Концерн Уралвагонзавод при сотрудничестве российской ФСВТС и Минобороны Индии сумел выйти на взаимовыгодное решение, что обеспечит возможность открытия на территории Индии СП, которое займется производством гусениц для отечественных танков», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что руководство концерна планирует также организовать в стране выпуск двигателей, радиаторов различных систем охлаждения, деталей топливных систем и прочих компонентов танков обеих указанных серий. Вместе с механическими узлами здесь же планируют наладить выпуск отдельных элементов бортового электрооборудования для боевых машин.
О подписании контракта на создание в Индии нового производства сообщает пресс-центр концерна «УВЗ» (входит в структуры «Ростеха»). «Концерн Уралвагонзавод при сотрудничестве российской ФСВТС и Минобороны Индии сумел выйти на взаимовыгодное решение, что обеспечит возможность открытия на территории Индии СП, которое займется производством гусениц для отечественных танков», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что руководство концерна планирует также организовать в стране выпуск двигателей, радиаторов различных систем охлаждения, деталей топливных систем и прочих компонентов танков обеих указанных серий. Вместе с механическими узлами здесь же планируют наладить выпуск отдельных элементов бортового электрооборудования для боевых машин.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:10