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Ирина Винер-Усманова первой начала носить мини-юбку и черные чулки

Российский тренер художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась своими воспоминаниями о временах, когда носила мини-юбку и черные чулки. По ее словам, она была первой в Ташкенте, кто примерил новый образ, за который ей «вслед бросали камни».
Ирина Винер-Усманова первой начала носить мини-юбку и черные чулки

Профессор педагогических наук и выдающийся мастер своего дела не считает зазорным одевать мини в молодом возрасте. Ирина Винер-Усманова рассказала, как в далеких 60-70-х годах решила изменить стиль одежды, несмотря на мнение других. Во время своего обучения в столице Узбекистана спортсменка отличилась «мини-юбкой» и «черными чулками». Как она сама добавила, ей «вслед бросали камни», но она все равно продолжала носить то, что ей хотелось.

Тренер отметила, что ее внешний вид обсуждали все, и эта тема буквально все время была на слуху в спортивных кругах. Ирина Винер-Усманова с юмором добавила, что сейчас ее ученицам тоже «прилетают» неприятные комментарии от других мастеров за их украшения на костюмах, так же, как ей когда-то за ее «мини».

Как известно, выдающийся педагог заступается за своих подопечных и их спортивные наряды. Однажды у нее даже произошёл конфликт с президентом Международной федерации гимнастики на почве «камушков» на костюмах ее учениц. Но даже в том случае Ирина Винер-Усманова тактично донесла свое мнение и защитила юных гимнасток.

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Спорт / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:05

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