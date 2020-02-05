Ирина Винер-Усманова рассказала, что с первой встречи увидела потенциал Алены Кабаевой

В 2004 году в секцию к тренеру и доктору педагогических наук пришла молодая спортсменка Алена Кабаева. Ирина Винер-Усманова призналась, что в самом начале занятия она не обратила особого внимания на «новенькую». Однако через короткое время ее внимание привлекла грация, растяжка и четкость выполнения всех упражнений. Наставница добавила, что сразу после тренировки она с твердой уверенностью заявила матери ученицы, что «она остается».Интересно, что еще до рождения Алены Кабаевой ее мама Любовь Михайловна ходила в одну секцию с Ириной Винер-Усмановой. Как поделилась женщина, она еще в те далекие годы приняла решение, что если у нее родится дочь, она обязательно отдаст ребенка на обучение «той тетке». Скорее всего, доктор наук и будущий педагог и тогда отличалась безупречным выполнением сложных гимнастических упражнений.лена Кабаева стала Олимпийской чемпионкой в 2004 году в индивидуальном многоборье. Кроме того, она стала обладательницей более 36 мировых титулов, среди которых и звание абсолютной чемпионки мира. Несмотря на свой высокий статус, Кабаева за все благодарит своего тренера и часто публикует записи с теплыми словами об Ирине Винер-Усмановой.