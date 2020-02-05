Названы самые эффективные меры по снижению риска рака молочной железы
Зарубежные медики назвали самые эффективные меры по снижению риска рака молочной железы. Одной из важных рекомендаций являются физические упражнения, время которых должно составлять не менее 30 минут в день.
Каждая представительница прекрасного пола уже с юного возраста должна проводить самопроверки на предмет наличия отклонений в её груди, что проявляется в появлении выделений из сосков, припухлостей, уплотнений кожи. Из чего вытекает следующая рекомендация - иметь полную осведомленность о признаках рака молочной железы. Стоит понимать и то, что употребление алкогольных напитков повышает вероятность развития онкологических заболеваний, поэтому следует их или полностью избегать или значительно ограничивать употребление. Упражнения в течение 30 минут в большинстве дней недели являются также значимой профилактической мерой. Что касается женщин зрелого возраста, то им следует тщательно взвесить все за и против при решении пройти заместительную гормональную терапию.
Поддержание здорового веса и уменьшение количества калорий ежедневно тоже может снизить риск развития рака молочной железы, как и предпочтение средиземноморской диете. Особенно следует делать упор на разные виды орехов, оливковое масло, фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые. Такой тип питания предполагает предпочтение именно рыбе, а не мясу. При наличии рисков рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы они прописали препараты, блокирующие чрезмерную выработку эстрогена.
Медики при этом добавили, что женщинам с раком молочной железы, которые выбирают хирургическое удаление своей груди, следует подумать и о вмешательстве в яичники - профилактическая оофорэктомия. Это особенно касается представительниц прекрасного пола с отягощенной наследственностью.
Каждая представительница прекрасного пола уже с юного возраста должна проводить самопроверки на предмет наличия отклонений в её груди, что проявляется в появлении выделений из сосков, припухлостей, уплотнений кожи. Из чего вытекает следующая рекомендация - иметь полную осведомленность о признаках рака молочной железы. Стоит понимать и то, что употребление алкогольных напитков повышает вероятность развития онкологических заболеваний, поэтому следует их или полностью избегать или значительно ограничивать употребление. Упражнения в течение 30 минут в большинстве дней недели являются также значимой профилактической мерой. Что касается женщин зрелого возраста, то им следует тщательно взвесить все за и против при решении пройти заместительную гормональную терапию.
Поддержание здорового веса и уменьшение количества калорий ежедневно тоже может снизить риск развития рака молочной железы, как и предпочтение средиземноморской диете. Особенно следует делать упор на разные виды орехов, оливковое масло, фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые. Такой тип питания предполагает предпочтение именно рыбе, а не мясу. При наличии рисков рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы они прописали препараты, блокирующие чрезмерную выработку эстрогена.
Медики при этом добавили, что женщинам с раком молочной железы, которые выбирают хирургическое удаление своей груди, следует подумать и о вмешательстве в яичники - профилактическая оофорэктомия. Это особенно касается представительниц прекрасного пола с отягощенной наследственностью.
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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 13:50