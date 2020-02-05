Названы самые эффективные меры по снижению риска рака молочной железы





Каждая представительница прекрасного пола уже с юного возраста должна проводить самопроверки на предмет наличия отклонений в её груди, что проявляется в появлении выделений из сосков, припухлостей, уплотнений кожи. Из чего вытекает следующая рекомендация - иметь полную осведомленность о признаках рака молочной железы. Стоит понимать и то, что употребление алкогольных напитков повышает вероятность развития онкологических заболеваний, поэтому следует их или полностью избегать или значительно ограничивать употребление. Упражнения в течение 30 минут в большинстве дней недели являются также значимой профилактической мерой. Что касается женщин зрелого возраста, то им следует тщательно взвесить все за и против при решении пройти заместительную гормональную терапию.Поддержание здорового веса и уменьшение количества калорий ежедневно тоже может снизить риск развития рака молочной железы, как и предпочтение средиземноморской диете. Особенно следует делать упор на разные виды орехов, оливковое масло, фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые. Такой тип питания предполагает предпочтение именно рыбе, а не мясу. При наличии рисков рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы они прописали препараты, блокирующие чрезмерную выработку эстрогена.Медики при этом добавили, что женщинам с раком молочной железы, которые выбирают хирургическое удаление своей груди, следует подумать и о вмешательстве в яичники - профилактическая оофорэктомия. Это особенно касается представительниц прекрасного пола с отягощенной наследственностью.