АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России 1"

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2", телеведущая и модель Алена Водонаева в рамках YouTube-шоу "А поговорить" прокомментировала свое интервью для телеканала "Россия 1". Ведущих она назвала "проститутками", которые постоянно рассказывают о глобальных проблемах, а не о ситуации в стране.
"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России 1"

Алена Водонаева в рамках интервью рассказала, что после ее появления на Первом канале в салон красоты светской львицы сразу же пришли журналисты с "России 1". Причем спрашивали они ее не по делу, а задавали вопросы о стоимости рекламы с ее стороны в Instagram, и кто стоит за звездой. Также, по словам Водонаевой, журналисты поинтересовались, правда ли ее критический пост о маткапитале проплатило гей-сообщество.

Телеведущая отметила, отвечая на вопросы в камеру, она не знала, что рядом стояли еще несколько экранов, с которых показывали ее интимные снимки для журнала "Maxim". Когда Алена Водонаева вошла в студию, по ее словам, коллега сказала: "О, вы одеты", что было крайне нетактично со стороны человека, работающего на телевидении.

В заключение журналистка добавила, ранее Виталий Милонов сказал, что проститутки работают в России на дорогах, на самом деле они есть и на телевидении. Под этим выражением светская львица имела ввиду, что телеведущие постоянно обсуждают глобальные проблемы, хотя прекрасно знают, что большинство семей в стране с двумя-тремя детьми живут на 10-15 тысяч рублей в месяц.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
БМП Т-15 «Армата» с новым модулем примет участие в параде…
Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот…
Ученый назвал год, когда северное сияние вернется в…
Шоумен Гоген Сонцев решил пересадить жене искусственную матку ради…
Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую…
Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет…
General Motors повторно отозвал автомобили из-за неудачного ремонта…
В возрасте 53 лет скончался известный актер по сериалу “Улицы разбитых фонарей” Дмитрий…
"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России…
Названы самые яркие романы Криштиану…
Названы главные проблемы смартфонов, купленных за…
Эксперты рассказали о причинах не заводящегося двигателя после мойки…
Противокорабельная крылатая ракета BrahMos прошла более 70…
Экс-участница Hi-Fi Татьяна Терешина раскрыла простой секрет женского…
Похудевшая Полина Гагарина удивила поклонников фото с огромным…
"Всегда был сильным мужчиной": Алена Водонаева ответила на слова Путина о ее критике…
Виктория Лопырева собирается подарить элитное авто своему годовалому…
В аптеках России начали ограничивать продажу медицинских масок в одни…
Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее квартиру в…
Названа причина ухода стилиста Вадима Галаганова от Натальи…
Специалисты назвали 5 правил для продления…
Представитель Элджея Влад Козлов опроверг сведения о кастинге в новый…
В Азии отмечено распространение птичьего гриппа с высокой степенью…
В Google Play обнаружили 24 вредоносных приложения, скачанных 382 млн…
Realme X2 Pro на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm выйдет уже в…
Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед…
Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую…
«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения премии…
Просмотреть все новости