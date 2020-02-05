"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России 1"





Алена Водонаева в рамках интервью рассказала, что после ее появления на Первом канале в салон красоты светской львицы сразу же пришли журналисты с "России 1". Причем спрашивали они ее не по делу, а задавали вопросы о стоимости рекламы с ее стороны в Instagram, и кто стоит за звездой. Также, по словам Водонаевой, журналисты поинтересовались, правда ли ее критический пост о маткапитале проплатило гей-сообщество.Телеведущая отметила, отвечая на вопросы в камеру, она не знала, что рядом стояли еще несколько экранов, с которых показывали ее интимные снимки для журнала "Maxim". Когда Алена Водонаева вошла в студию, по ее словам, коллега сказала: "О, вы одеты", что было крайне нетактично со стороны человека, работающего на телевидении.В заключение журналистка добавила, ранее Виталий Милонов сказал, что проститутки работают в России на дорогах, на самом деле они есть и на телевидении. Под этим выражением светская львица имела ввиду, что телеведущие постоянно обсуждают глобальные проблемы, хотя прекрасно знают, что большинство семей в стране с двумя-тремя детьми живут на 10-15 тысяч рублей в месяц.