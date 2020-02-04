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Татьяна Голикова заверила, что эвакуируемые из КНР россияне не заражены коронавирусом

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае вынудила отечественные власти предпринять радикальные меры по возвращению россиян на родину. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что эвакуируемые из КНР сограждане не заражены инфекцией.

Татьяна Голикова сообщила отечественной прессе, что все соотечественники, возвращающиеся в Россию из Китая, являются здоровыми. Более того, даже в случае выявления зараженных сограждан, последние будут направлены на карантин в госпитали Тюменской области. При этом, вице-премьер призывает общественность не поддаваться панике, ведь даже зарегистрированные случаи заражения коронавирусом в РФ касались двух граждан КНР, которые имели легкую степень заболевания. Более того, медики не могут по этой причине выделить штамм.

Известно, что о вспышке эпидемии коронавируса 2019-nCoV сообщили китайские власти еще в декабре 2019 года. Очаг инфекции распространился с рынка морепродуктов в городе Ухань, предположительно из зараженного мяса змей. По последним данным, число инфицированных выросло до 20673 тысяч человек, а летальных случаев - до 427. Большинство умерших приходилось на китайские провинции, несмотря на распространение патогена на 20 стран по всему миру.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:32

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