Реджеп Эрдоган сообщил, что у Турции нет необходимости вступать в конфликт с Россией





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днями ранее заявлял, что Анкара теряет терпение в связи с военными действиями в сирийском регионе Идлиб, добавив, что Россия якобы нарушает соглашения, направленные на пресечение конфликта. Это высказывание, наряду с ремарками в сторону ущемления прав крымскотатарского народа создали определенную напряженность в отношениях обеих стран. Теперь, возвращаясь со своего визита в Украину, Эрдоган проинформировал, что его государство не хочет вступать в противоречие с Россией.Фрагмент из этого интервью, которое глава Турции предоставил местным журналистам, позднее был распространен телеканалом NTV. Сотрудники СМИ передавали слова президента о том, что у Анкара и Кремль тесно связаны важными стратегическими инициативами. Подобное положение должно предотвратить любое недопонимание и прийти к компромиссу по тем или иным политическим вопросам. Стоит отметить, что официальная позиция Турции по Крыму состоит в том, что полуостров признается частью Украины.