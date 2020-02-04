Дочь Анастасии Заворотнюк Анна перестала появляться в Instagram

Публикация Анны Заворотнюк в Instagram, датированная 18 ноября 2019 года, является последней в её блоге. На фотографии она изображена в красивом платье и элегантной шляпке. Девушка предпочла не подписывать снимок и не указывать местонахождение. Стоит отметить, в августе 2019 года была обнародована информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. В дальнейшем стало известно, что у неё возник отёк, образовались метастазы, врачи провели полное обследование и диагностировали пневмонию и полиорганную недостаточность, также заявляли о частичной парализации, нахождении в коме и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.Позднее медики рассказали об улучшении состояния актрисы: Заворотнюк смогла прийти в сознание и самостоятельно дышит. Врачам удалось вывести артистку из комы и перевести в обычную палату. В октябре Заворотнюк якобы отправили в центр реабилитации. Ей назначили водные процедуры, и в зале эрготерапии она восстанавливает активность, утраченную в результате заболевания.