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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна перестала появляться в Instagram

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна больше не публикует фотографии в социальной сети Instagram. Многие теряются в догадках, что же послужило причиной отсутствия активности в блоге девушки.

Публикация Анны Заворотнюк в Instagram, датированная 18 ноября 2019 года, является последней в её блоге. На фотографии она изображена в красивом платье и элегантной шляпке. Девушка предпочла не подписывать снимок и не указывать местонахождение. Стоит отметить, в августе 2019 года была обнародована информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. В дальнейшем стало известно, что у неё возник отёк, образовались метастазы, врачи провели полное обследование и диагностировали пневмонию и полиорганную недостаточность, также заявляли о частичной парализации, нахождении в коме и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позднее медики рассказали об улучшении состояния актрисы: Заворотнюк смогла прийти в сознание и самостоятельно дышит. Врачам удалось вывести артистку из комы и перевести в обычную палату. В октябре Заворотнюк якобы отправили в центр реабилитации. Ей назначили водные процедуры, и в зале эрготерапии она восстанавливает активность, утраченную в результате заболевания.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:55

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