Комитет Госдумы по образованию рассматривает включение льгот для учителей в новый законопроект





Одно из предложений, обсуждаемое комитетом по образованию, - это льготы на общественный транспорт. Любовь Духанина прокомментировала, что для преподавателей можно сделать скидку или вовсе не брать оплату с учителей по аналогии с некоторыми предприятиями.Также среди возможных преимуществ зампред назвала прием детей сотрудников образовательной сферы в государственные детские сады без обязательной очереди, а также гарантированное устройство ребенка в школу по месту работы своего отца или матери.Новый законопроект содержит в себе ряд норм, которые послужат защитой для преподавателей от «недопустимого поведения» со стороны учеников и их родителей. Любовь Духанина добавила, что комитет размышляет о вариантах, которые помогут оградить учителей от ущемления их прав подобно тому, как это сделало министерство образования в Казахстане. Именно там активно применяется система штрафов за оскорбление педагога.