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Комитет Госдумы по образованию рассматривает включение льгот для учителей в новый законопроект

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина рассказала, что в новый законопроект, возможно, будут включены льготы для учителей. Цель таких нововведений заключается в том, чтобы повысить статус преподавателей в обществе и сделать их более защищенными со стороны государства.
Комитет Госдумы по образованию рассматривает включение льгот для учителей в новый законопроект

Одно из предложений, обсуждаемое комитетом по образованию, - это льготы на общественный транспорт. Любовь Духанина прокомментировала, что для преподавателей можно сделать скидку или вовсе не брать оплату с учителей по аналогии с некоторыми предприятиями.

Также среди возможных преимуществ зампред назвала прием детей сотрудников образовательной сферы в государственные детские сады без обязательной очереди, а также гарантированное устройство ребенка в школу по месту работы своего отца или матери.

Новый законопроект содержит в себе ряд норм, которые послужат защитой для преподавателей от «недопустимого поведения» со стороны учеников и их родителей. Любовь Духанина добавила, что комитет размышляет о вариантах, которые помогут оградить учителей от ущемления их прав подобно тому, как это сделало министерство образования в Казахстане. Именно там активно применяется система штрафов за оскорбление педагога.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:01

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