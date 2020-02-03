Врачи рассказали о вреде продуктов с щавелевой кислотой для суставов





Согласно информации Академии ортопедов в США, у 14% американцев диагностируют артроз или остеоартрит в возрасте старше 25 лет. Для пациентов, от 65 лет этот показатель достигает 34%. Заболевания суставов могут привести даже к инвалидности.Натан Вей, который является экспертом по лечению артрита, считает, что эта болезнь развивается из-за неправильного питания. Самую большую опасность для суставов несет ожирение, так как создается огромное давление и хрящи становятся очень уязвимыми. Если ежедневно употреблять в пищу жирное мясо, то риск развития подагры и артрита возрастает в пять раз.В случае, если вес нормальный, все-таки следует не злоупотреблять продуктами, способными разрушить костную и хрящевую ткань. Зеленый лук и петрушка, в составе которых есть щавелевая кислота, после прохождения тепловой обработки выделяют эфиры-оксалаты. При их соединении с кальцием образуются оксалатные камни, которые не дают солям щавелевой кислоты выйти из организма. Возникает хронический воспалительный процесс, а вскоре артрит.Также щавелевой кислотой богаты такие продукты как зеленая фасоль, шоколад, какао-бобы и арахис. Кроме этого, врачи советуют уменьшить употребление копченых блюд, маринадов и продуктов с содержанием пищевых добавок и усилителей вкуса.