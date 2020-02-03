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Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл

На 65-году жизни умер основатель и гитарист пост-панк группы Gang of Four Энди Гилл. О кончине известного музыканта группа сообщила в социальных сетях в минувшую субботу.
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл

Официальная причина смерти Энди Гилла на данный момент неизвестна, но по некоторой информации из New York Times сообщается, что он умер от пневмонии. Поклонники популярного гитариста были шокированы и выражают свою искреннюю скорбь. Гилл известен не только своей музыкальной карьерой, он также занимался продюсированием многих популярных групп. Под его опекой были Red Hot Chili Peppers, The Jesus Lizard, The Strangles, Killing и многие другие.

Напомним, что музыкальная пост-панк группа Gang of Four занимала особое место в жизни Энди Гилла. Их первый альбом появился на свет в 1979-м году, а последний под названием Happy Now в прошлом 2019 году. За все свое существование дискография музыкальной группы насчитывает девять альбомов.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:30

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