Открытие американских ученых изменит взгляд на историю раннего человечества





Scienсe Alert сообщает, что еще в прошлом веке антропологи были убеждены в отсутствии ДНК палеоантропов в африканских генах. Однако после секвенирования биополимеров выяснилось, что население Африки имеет 0,3% нуклеотидов генома азиатских неандертальцев.Специалисты предполагают, что палеоантропы имели возможность мигрировать, поэтому одна из групп первобытных людей переселилась на жаркий континент. Создавая семьи и населяя территорию Африки, нуклеотид азиатского генотипа ДНК передавался от отцов и матерей своим потомкам. Эксперты уверены, что этот факт изменит все догадки людей об антропологии.Ученые намерены и дальше изучать ДНК современного человека, чтобы как можно детальнее узнать о том, каким он был десятки тысяч лет назад.