Открытие американских ученых изменит взгляд на историю раннего человечества
Американские ученые из университета в Принстоне сделали открытие в результате новой исследовательской работы. Они обнаружили у африканской популяции гены неандертальцев, хотя ранее считалось, что такой геном может быть только у азиатской, американской и европейской части населения Земли. По мнению специалистов, этот факт в корне изменит взгляд на историю раннего человечества.
Scienсe Alert сообщает, что еще в прошлом веке антропологи были убеждены в отсутствии ДНК палеоантропов в африканских генах. Однако после секвенирования биополимеров выяснилось, что население Африки имеет 0,3% нуклеотидов генома азиатских неандертальцев.
Специалисты предполагают, что палеоантропы имели возможность мигрировать, поэтому одна из групп первобытных людей переселилась на жаркий континент. Создавая семьи и населяя территорию Африки, нуклеотид азиатского генотипа ДНК передавался от отцов и матерей своим потомкам. Эксперты уверены, что этот факт изменит все догадки людей об антропологии.
Ученые намерены и дальше изучать ДНК современного человека, чтобы как можно детальнее узнать о том, каким он был десятки тысяч лет назад.
Scienсe Alert сообщает, что еще в прошлом веке антропологи были убеждены в отсутствии ДНК палеоантропов в африканских генах. Однако после секвенирования биополимеров выяснилось, что население Африки имеет 0,3% нуклеотидов генома азиатских неандертальцев.
Специалисты предполагают, что палеоантропы имели возможность мигрировать, поэтому одна из групп первобытных людей переселилась на жаркий континент. Создавая семьи и населяя территорию Африки, нуклеотид азиатского генотипа ДНК передавался от отцов и матерей своим потомкам. Эксперты уверены, что этот факт изменит все догадки людей об антропологии.
Ученые намерены и дальше изучать ДНК современного человека, чтобы как можно детальнее узнать о том, каким он был десятки тысяч лет назад.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:41