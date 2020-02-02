В Великобритании рабочий нашел на стройке сокровища XVII века





Экскаваторщик копал траншею, чтобы его коллеги могли залить фундамент. Во время выполнения строительных работ он наткнулся на какие-то предметы. Рабочий увидел, что в земле лежали стеклянные винные бутылки, на которых красовался герб графов Ковентри. Семь сосудов с золотым напылением, высота которых 20 сантиметров, изготовили, когда правил король Карл II.Эксперты предполагают, что позолоченные бутылки сделали специально для Джорджа Вильерса, который был вторым графом Ковентри. Он проживал в поместье графства Вустершир и владел несколькими стекольными заводами. Как отметил аукционист Алан Блейкман, в 1600-х годах такие сосуды для вина могли принадлежать только очень состоятельному человеку. Находку английского рабочего выставят на аукционе 2 февраля.