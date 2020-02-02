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В Великобритании рабочий нашел на стройке сокровища XVII века

В Великобритании в ноябре минувшего года в графстве Вустершир водитель экскаватора случайно обнаружил на стройке сокровища, которые были изготовлены в XVII веке. Винные старинные бутылки, согласно оценке экспертов, могут уйти с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов.
В Великобритании рабочий нашел на стройке сокровища XVII века

Экскаваторщик копал траншею, чтобы его коллеги могли залить фундамент. Во время выполнения строительных работ он наткнулся на какие-то предметы. Рабочий увидел, что в земле лежали стеклянные винные бутылки, на которых красовался герб графов Ковентри. Семь сосудов с золотым напылением, высота которых 20 сантиметров, изготовили, когда правил король Карл II.

Эксперты предполагают, что позолоченные бутылки сделали специально для Джорджа Вильерса, который был вторым графом Ковентри. Он проживал в поместье графства Вустершир и владел несколькими стекольными заводами. Как отметил аукционист Алан Блейкман, в 1600-х годах такие сосуды для вина могли принадлежать только очень состоятельному человеку. Находку английского рабочего выставят на аукционе 2 февраля.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:11

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