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Актер Александр Яценко обвенчался с избранницей Ксенией после двух лет брака

Российский актер Александр Яценко, получивший известность после роли в картине «Аритмия», обвенчался со своей возлюбленной Ксенией после двух лет брака. Сейчас супруги воспитывают двух детей, еще один ребенок у Яценко есть от прежних отношений.
Актер Александр Яценко обвенчался с избранницей Ксенией после двух лет брака

Как признается сам актер, он на данный момент безгранично счастлив с браке с супругой и считает семью самым главным делом своей жизни. С первой женой, ему так и не удалось наладить отношения, несмотря на то, что она подарила ему сына практически перед их расставанием. Примечателен и тот факт, что венчание со второй супругой артист держал в тайне, как и рождение детей в этом браке. Судя по всему, Александр Яценко придерживается старинной мудрости, которая гласит: «Счастье любит тишину».

Возможно, об этом никто так и не узнал бы, если бы не сама Ксения, которая рассказала о произошедшем на своей страничке в социальной сети Instagram, прикрепив к посту соответствующее фото.

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ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30

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