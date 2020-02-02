Актер Александр Яценко обвенчался с избранницей Ксенией после двух лет брака

Как признается сам актер, он на данный момент безгранично счастлив с браке с супругой и считает семью самым главным делом своей жизни. С первой женой, ему так и не удалось наладить отношения, несмотря на то, что она подарила ему сына практически перед их расставанием. Примечателен и тот факт, что венчание со второй супругой артист держал в тайне, как и рождение детей в этом браке. Судя по всему, Александр Яценко придерживается старинной мудрости, которая гласит: «Счастье любит тишину».Возможно, об этом никто так и не узнал бы, если бы не сама Ксения, которая рассказала о произошедшем на своей страничке в социальной сети Instagram, прикрепив к посту соответствующее фото.