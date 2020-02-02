«Знакомый сюжет»: Игорь Крутой отреагировал на фото Марины Юдашкиной с Львом Лещенко

На представленном кадре Марина Юдашкина позирует в белом цветочном платье рядом с Львом Валерьяновичем, который в тот день нарядился в классический костюм, белую рубаху и бабочку, - гласит подпись супруги знаменитого российского кутюрье под этой публикацией.Примечателен и тот факт, что одним из первых на сюжет Льва Лещенко и Марины Юдашкиной отреагировал Игорь Крутой, отметивший, что уже знает этот кадр и даже в курсе, где он был сделан., - написал он. Стоит отметить, что данный снимок был сделан еще летом во время празднования дня рождения композитора, который проходил в Турции.