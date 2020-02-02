«Знакомый сюжет»: Игорь Крутой отреагировал на фото Марины Юдашкиной с Львом Лещенко
Известный российский певец Лев Лещенко в минувшую субботу, 1 февраля, отметил свое 78-летие. Поздравить народного артиста в числе прочих решила супруга модельера Валентина Юдашкина Марина, опубликовавшая на своей страничке в социальной сети Instagram совместное фото с музыкантом, на что отреагировал Игорь Крутой.
На представленном кадре Марина Юдашкина позирует в белом цветочном платье рядом с Львом Валерьяновичем, который в тот день нарядился в классический костюм, белую рубаху и бабочку «Поздравляем с Днем рождения. Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен приятными встречами и позитивными эмоциями. Пусть все ваши мечты исполняются», - гласит подпись супруги знаменитого российского кутюрье под этой публикацией.
Примечателен и тот факт, что одним из первых на сюжет Льва Лещенко и Марины Юдашкиной отреагировал Игорь Крутой, отметивший, что уже знает этот кадр и даже в курсе, где он был сделан. «Ой, знакомое фото», - написал он. Стоит отметить, что данный снимок был сделан еще летом во время празднования дня рождения композитора, который проходил в Турции.
На представленном кадре Марина Юдашкина позирует в белом цветочном платье рядом с Львом Валерьяновичем, который в тот день нарядился в классический костюм, белую рубаху и бабочку «Поздравляем с Днем рождения. Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен приятными встречами и позитивными эмоциями. Пусть все ваши мечты исполняются», - гласит подпись супруги знаменитого российского кутюрье под этой публикацией.
Примечателен и тот факт, что одним из первых на сюжет Льва Лещенко и Марины Юдашкиной отреагировал Игорь Крутой, отметивший, что уже знает этот кадр и даже в курсе, где он был сделан. «Ой, знакомое фото», - написал он. Стоит отметить, что данный снимок был сделан еще летом во время празднования дня рождения композитора, который проходил в Турции.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:23