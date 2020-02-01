Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру на фотографиях с отдыха на Бали

В этом году Ирина Безрукова отмечает юбилей, ей исполняется 55 лет. Однако актриса всегда выглядит молодо и свежо. Недавно она смогла отдохнуть на острове Бали. Безрукова заявила, что обрела там счастье. На снимке, опубликованном с отдыха, артистка предстала в чёрном купальнике, которое выгодно подчеркнуло привлекательную и стройную фигуру знаменитости. Она позировала спиной к камере, показывая обнаженную спину и изящные руки. Подписчики пришли в невероятный восторг от фотографии и осыпали комплиментами актрису. «Вы просто Ангел!!!», «Шикарная», «Красавица!!!», «Прекрасна, и лицо и фигура и кожа, многие молоденькие такого не имеют!!», «Ириша, волшебная нимфа... хороша до безумия», «Красоточка», «Ирина, вы - морская Богиня!», «Фотография завораживает своей красотой!!!», «Очаровательная женщина», - поделились своими впечатлениями поклонники артистки.Стоит отметить, что Ирине Безруковой очень нравится примерять разные наряды. Недавно для посещения благотворительного вечера она выбрала элегантное платье с пышной юбкой. Артистка не стала скрывать, то ощущает себя героиней сказки о Золушке. Она всегда выбирает наряды, которые подчёркивают её стройную фигуру и смотрятся на ней женственно и элегантно. В основном это платья и костюмы с кружевами, рюшами и броскими цветами.