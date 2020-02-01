Hyundai опубликовала тизер нового поколения кроссовера Creta
Южнокорейская компания Hyundai опубликовала первые тизерные изображения нового поколения кроссовера Creta. Отмечается, что продажи новинки в скором времени должны стартовать на рынке Индии, кроме того, с 2019 года модель доступна и покупателям в Китае, правда под названием ix25.
Примечательно, что до официальной презентации нового Hyundai Creta осталось всего несколько дней – машина должна дебютировать в рамках автосалона в Нью-Дели, который открывает свои двери уже 6 февраля. Пока же производитель публикует в Сети тизерные изображения грядущего дебютанта. Судя по ним, индийская версия модели будет почти идентична той, что продается в Поднебесной. Впрочем, у версии Hyundai Creta для Индии есть панорамный люк на крыше, который покупатели могут получить в топовой комплектации паркетника. Также автомобили отличаются дизайном колесных дисков. Наконец, в индийской версии кросс-компакта появилась новая радиаторная решетка с «клеточной» структурой. Что же касается интерьера автомобиля, то в нем эксперты не ждут ничего нового. Максимум, что может измениться в новинке, по их словам, это использованные в ее отделке материалы, а также цветовая схема.
Моторная гамма глобальной версии нового поколения Hyundai Creta включает в себя 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л. с., а также турбированный дизель с тем же рабочим объемом. Наконец, производитель собирается предложить покупателям и версию с 1-литровым турбированным бензиновым двигателем. На выбор покупателям будет предложено и три вида трансмиссий: 6-ступенчатая «механика» в самых простых версиях, а также опциональные 6-ступенчатый «автомат», 7-диапазонная роботизированная трансмиссия или вариатор.
Примечательно, что до официальной презентации нового Hyundai Creta осталось всего несколько дней – машина должна дебютировать в рамках автосалона в Нью-Дели, который открывает свои двери уже 6 февраля. Пока же производитель публикует в Сети тизерные изображения грядущего дебютанта. Судя по ним, индийская версия модели будет почти идентична той, что продается в Поднебесной. Впрочем, у версии Hyundai Creta для Индии есть панорамный люк на крыше, который покупатели могут получить в топовой комплектации паркетника. Также автомобили отличаются дизайном колесных дисков. Наконец, в индийской версии кросс-компакта появилась новая радиаторная решетка с «клеточной» структурой. Что же касается интерьера автомобиля, то в нем эксперты не ждут ничего нового. Максимум, что может измениться в новинке, по их словам, это использованные в ее отделке материалы, а также цветовая схема.
Моторная гамма глобальной версии нового поколения Hyundai Creta включает в себя 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л. с., а также турбированный дизель с тем же рабочим объемом. Наконец, производитель собирается предложить покупателям и версию с 1-литровым турбированным бензиновым двигателем. На выбор покупателям будет предложено и три вида трансмиссий: 6-ступенчатая «механика» в самых простых версиях, а также опциональные 6-ступенчатый «автомат», 7-диапазонная роботизированная трансмиссия или вариатор.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:23