Анастасия Костенко: «Милаша уже решила, что будет баюкать сестричку»
Беременная жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко готовится к родам. В своем микроблоге в Instagram она пообщалась с поклонниками и призналась, она уверена, годовалая дочь Милана станет очень хорошей и заботливой сестрой, ведь девочка уже представляет, как будет баюкать малышку.
Дмитрий Тарасов на данный момент находится на сборах своей команды "Рубин", пока беременная Анастасия Костенко готовится ко вторым родам. Если супруг не успеет до знаменательной даты родов вернуться домой, рядом с ней, как рассказала сама модель, будет находиться мама.
На своей странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала умилительный ролик, где показала свою старшую годовалую дочь Милану. "Видишь, ляля", - обратилась модель к девочке, после чего она погладила животик матери. "Милана уже представляет, как будет баюкать сестру", - написала под видео беременная жена Костенко.
Поклонники поддержали будущую мамочку и отметили, что Милана растет очень милой, хорошей девочкой. Не так давно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили годовщину венчания. В социальной сети Instagram они написали друг другу трогательные признания в любви.
Дмитрий Тарасов на данный момент находится на сборах своей команды "Рубин", пока беременная Анастасия Костенко готовится ко вторым родам. Если супруг не успеет до знаменательной даты родов вернуться домой, рядом с ней, как рассказала сама модель, будет находиться мама.
На своей странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала умилительный ролик, где показала свою старшую годовалую дочь Милану. "Видишь, ляля", - обратилась модель к девочке, после чего она погладила животик матери. "Милана уже представляет, как будет баюкать сестру", - написала под видео беременная жена Костенко.
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Поклонники поддержали будущую мамочку и отметили, что Милана растет очень милой, хорошей девочкой. Не так давно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили годовщину венчания. В социальной сети Instagram они написали друг другу трогательные признания в любви.