Анастасия Костенко: «Милаша уже решила, что будет баюкать сестричку»

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Дмитрий Тарасов на данный момент находится на сборах своей команды "Рубин", пока беременная Анастасия Костенко готовится ко вторым родам. Если супруг не успеет до знаменательной даты родов вернуться домой, рядом с ней, как рассказала сама модель, будет находиться мама.На своей странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала умилительный ролик, где показала свою старшую годовалую дочь Милану. "Видишь, ляля", - обратилась модель к девочке, после чего она погладила животик матери. "Милана уже представляет, как будет баюкать сестру", - написала под видео беременная жена Костенко.Поклонники поддержали будущую мамочку и отметили, что Милана растет очень милой, хорошей девочкой. Не так давно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили годовщину венчания. В социальной сети Instagram они написали друг другу трогательные признания в любви.